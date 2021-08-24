В США предрекают обвал доллара из-за талибов

Главный экономист банка Goldman Sachs и экс-министр финансов Великобритании Джим О’Нил заявил, что захват «Талибаном» Афганистана может угрожать обвалом доллара. Такое мнение он выразил в статье на Project Syndicate, сообщает Лента.Ру.

Банкир отметил, что мировые процессы уже начали подрывать стабильность и главенство американской валюты, а «афганский фактор» может усилить это. Он обратил внимание на то, что доллар переживал серьезные потрясения после Сайгона в 1975 году и Ирака в 2003, однако тогда ситуация была иной, и государства, имевшие возможность повлиять на финансовые рынки, как то Япония, Германия и Китай, сознательно решили не допускать колебаний курса по отношению к доллару.

О’Нил также назвал среди причин затяжное ослабление роли доллара вливания в американскую экономику от Федерального резерва в период пандемии. В настоящее время вектор экономического роста переходит в сторону Азии, а лидирует там Китай. Экономист подчеркнул, что Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрит корзины SDR в пятилетней перспективе, и в случае доминирования юаня неизбежны перемены в мировой валютной системе.