Детские йогурты оказались вредными для организма

Группа компании Action for Sugar заявила, что около 95 процентов йогуртов, предназначенных для детей, содержат нездоровый уровень сахара и вредят организму. ﻿Специалисты призвали к полному запрету вводящих в заблуждение продуктов, сообщает Лента.Ру.

В ходе исследования эксперты проанализировали данные 100 самых популярных детских йогуртов в стране для возраста от четырех до шести лет. Многие из образцов привлекали внимание внешней оболочкой: дети тянулись за красочными упаковками со знакомыми персонажами из мультфильмов. При этом в такие продукты обычно добавляли сиропы и фруктовые концентраты.

Оказалось, привычка пить сладкие йогурты может превратиться в нездоровую тягу к сахару. Такие дети могут подсесть на йогурты. Употребление большого количества сладкого опасно: ведет к диабету, другим серьезным проблемам, а иногда к летальному исходу. В худшей из проб ученые нашли 20,6 грамма сахара в 100 граммах продукта. Об этом пишет издательство Daily Mail. Только пять процентов йогуртов содержали здоровый уровень сахара — менее пяти граммов на каждые 100 граммов.

Упаковки йогуртов часто содержат заявления о кальции, витамине D и белке. Это создает «искаженный ореол здоровья», предполагающий, что продукты являются полностью полезными и содержат только сахар из натуральных источников, таких как лактоза из молока, говорится в сообщении благотворительной организации.