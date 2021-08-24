Врач назвал кричащие признаки анемии у ребенка

Анемия у детей - явление нередкое, чтобы его выявить, стоит обратить внимание на симптомы, которые могут не просто говорить, а буквально кричать об анемии, сообщает РБК-Украина.

Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram назвала причини и симптомы анемии у ребенка.

Какие могут быть причины анемии у детей?

Если мама дефицитная, уже была анемия во время беременности или даже до беременности, она естественно родит дефицитного ребенка, и этот ребенок уже с раннего возраста будет иметь дефицит железа. Это поздний мясной прикорм. Железо, которое досталось от мамы, исчерпало само себя, а прихода извне железа нет. Частые ОРВИ, глистные инвазии, микозы, аллергии. Здесь палка о двух концах, анемия может приводить к частым ОРВИ, микозом и аллергиям, и также аллергия, микоз и ОРВИ может приводить к анемии. По физиологической причине, то есть, когда они резко идут в рост, у них может снижаться уровень гемоглобина, но при этом MCV, MCH - индексы, они должны оставаться нормальными, это будет говорить о том, что анемия у них физиологическая. Ребенок пошел усиленно в рост, у него потребность повысилась в гемоглобине, но костный мозг с этим справится и насинтезирует ему новых клеток, и все нормализуется.

Какие симптомы бывают при детской анемии?

кожа бледная, сухая;

тусклые и ломкие волосы;

трещины, язвочки в уголках рта, так называемые "заеды", какие-нибудь стоматиты, часто протекающие, длительные;

могут быть трещинки на стопах и ладонях;

это часто болеющие дети, (только выздоровели и заново заболели), или длительно болеющие, (заболели и недели две-три у них реконвалесценция идет);

вялые, сонливые, раздражительные детки тоже должны быть насторожить вас на причину железодефицитов, частые безпричинные истерики;

маловесные, со сниженным аппетитом;

плохой сон: да, ночью могут вертеться и не будут засыпать быстро;

быстро будут утомляться днем от каких-то занятий, от физических упражнений;

извращенные вкусы в еде.

Когда уже степень анемии выраженная - такие дети часто могут падать в обмороки на уроках, иметь головокружение при небольшой физической нагрузке или при перемене положения тела, могут отмечать шум в ушах.

Автор: Татьяна Турчаникова