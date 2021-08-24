Актуальный макияж: 5 бьюти-трендов Instagram, которые легко повторить

Стилист Файила Кадырова в своем Instagram назвала 5 трендов, которыми можно вдохновиться - и, при желании, повторить их, сообщает РБК-Украина.

Топ-5 самых актуальных трендов Инстаграма

Макияж в нежно-шоколадной гамме - очень вкусно, сдержанно и аккуратно. Техника "крылья", нанесенные лайнером или тенями, - единственный акцент на лице! Цветные стрелки на нижнем веке - интересная альтернатива классическим стрелкам Лавандовые тени - выбирайте более насыщенный и глубокий оттенок, чтобы не создавать эффект больного / нездорового человека. Ногти в форме "стилет" - один из самых спорных, но вместе с тем, самый массовый тренд Инстаграма. Здесь работает правило "чем длиннее и острее ногтевая пластина, тем круче".

5 трендов Инстаграма, которые легко повторить: примеры луков

Лавандовые тени

фото: instagram.com/faila_spb

Стрелки-крылья

фото: instagram.com/faila_spb

Цветные стрелки

фото: instagram.com/faila_spb

Пастельно-шоколадная гамма макияжа

фото: instagram.com/faila_spb

Ногти в форме стилет

фото: instagram.com/faila_spb

Автор: Татьяна Турчаникова