Актуальный макияж: 5 бьюти-трендов Instagram, которые легко повторить

Стилист Файила Кадырова в своем Instagram назвала 5 трендов, которыми можно вдохновиться - и, при желании, повторить их, сообщает РБК-Украина.

Топ-5 самых актуальных трендов Инстаграма

  1. Макияж в нежно-шоколадной гамме - очень вкусно, сдержанно и аккуратно.
  2. Техника "крылья", нанесенные лайнером или тенями, - единственный акцент на лице!
  3. Цветные стрелки на нижнем веке - интересная альтернатива классическим стрелкам
  4. Лавандовые тени - выбирайте более насыщенный и глубокий оттенок, чтобы не создавать эффект больного / нездорового человека.
  5. Ногти в форме "стилет" - один из самых спорных, но вместе с тем, самый массовый тренд Инстаграма. Здесь работает правило "чем длиннее и острее ногтевая пластина, тем круче".

5 трендов Инстаграма, которые легко повторить: примеры луков

  • Лавандовые тени

Актуальный макияж: стилист назвала 5 бьюти-трендов Instagram, которые легко повторить
фото: instagram.com/faila_spb

  • Стрелки-крылья

Актуальный макияж: стилист назвала 5 бьюти-трендов Instagram, которые легко повторить
фото: instagram.com/faila_spb

  • Цветные стрелки

Актуальный макияж: стилист назвала 5 бьюти-трендов Instagram, которые легко повторить
фото: instagram.com/faila_spb
  • Пастельно-шоколадная гамма макияжа

Актуальный макияж: стилист назвала 5 бьюти-трендов Instagram, которые легко повторить
фото: instagram.com/faila_spb

  • Ногти в форме стилет

Актуальный макияж: стилист назвала 5 бьюти-трендов Instagram, которые легко повторить
фото: instagram.com/faila_spb

Автор: Татьяна Турчаникова

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