Актуальный макияж: 5 бьюти-трендов Instagram, которые легко повторить
Стилист Файила Кадырова в своем Instagram назвала 5 трендов, которыми можно вдохновиться - и, при желании, повторить их, сообщает РБК-Украина.
Топ-5 самых актуальных трендов Инстаграма
- Макияж в нежно-шоколадной гамме - очень вкусно, сдержанно и аккуратно.
- Техника "крылья", нанесенные лайнером или тенями, - единственный акцент на лице!
- Цветные стрелки на нижнем веке - интересная альтернатива классическим стрелкам
- Лавандовые тени - выбирайте более насыщенный и глубокий оттенок, чтобы не создавать эффект больного / нездорового человека.
- Ногти в форме "стилет" - один из самых спорных, но вместе с тем, самый массовый тренд Инстаграма. Здесь работает правило "чем длиннее и острее ногтевая пластина, тем круче".
5 трендов Инстаграма, которые легко повторить: примеры луков
- Лавандовые тени
- Стрелки-крылья
- Цветные стрелки
- Пастельно-шоколадная гамма макияжа
- Ногти в форме стилет
Автор: Татьяна Турчаникова