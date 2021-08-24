В Одесском заливе прошел военно-морской парад

Военно-морской парад в честь Дня независимости Украины состоялся сегодня в Одесском заливе, сообщает Думская.

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В парадном строю прошли 26 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, Морской охраны ГПСУ, Морской поисково-спасательной службы и стран-партнеров — Италии, Болгарии, Румынии, Грузии.

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Началось все с прямого включения из Киева -участники и гости смогли услышать выступление президента Украины Владимира Зеленского.

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Далее началась основная часть парада.

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После торжественного прохождения кораблей и судов были показательные выступления.

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Зрители смогли увидеть отражение незаконного вторжения в территориальные воды Украины с артиллерийской дуэлью, десантирование боевых пловцов беспарашютным способом, разведку берега с моря и воздуха, высадку морских пехотинцев и техники с борта среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко», прохождение сигнальных катеров и спасательную операцию.

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