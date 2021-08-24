Военный самолет США опоздал на парад в Киеве

Самолет ВВС США Stratotanker опоздал на военный парад ко Дню Независимости Украины в Киеве. Об этом говорится в блоге обороны, сообщает Эспрессо TV.

24 августа самолет ВВС США KC-135T Stratotanker с хвостовым номером 85-0092 опоздал на военный парад ко Дню Независимости.

Как отмечается, по неизвестным причинам самолет потерял свой код времени и опоздал.

Американский самолет пролетел над трибунами в центре Киева в тот момент, когда сам парад закончился.