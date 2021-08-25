Озвучен способ победить глобальный дефицит чипов

Немецкая группа компаний Bosch — крупнейший в мире поставщик автозапчастей — считает, что цепочки поставок полупроводников в автомобильной промышленности больше не справляются со своей задачей, поскольку глобальный дефицит чипов продолжается, сообщает Лента.ру.

О найденном способе победить кризис в интервью CNBC рассказал член правления Bosch Харальд Крегер.

Предприниматель призвал изменить привычное устройство цепочки поставок.

"Я думаю, что нам нужно больше запасов в некоторых частях [цепочки поставок], потому что некоторые из этих полупроводников нужно производить шесть месяцев" , — резюмировал Крегер.

В прошлом автомобильная промышленность спокойно справлялась с нехваткой микрочипов, но сейчас настало время перемен, считает Крегер. Он уверен, что спрос будет только увеличиваться с ростом числа электромобилей и автономных транспортных средств.

Аналитик UBS Франсуа-Ксавье Бувиньи (Francois-Xavier Bouvignies) ранее сообщил CNBC, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания обычно используют в трансмиссии полупроводники стоимостью около 80 долларов, а электромобили — около 550 долларов.

"Каждый автомобиль, который становится умнее, требует больше полупроводников" , — подытожил Крогер.

Подавляющее большинство чипов в мире производится в Азии. Тайваньская компания TSMC является мировым лидером на рынке. На Европу, напротив, приходится лишь небольшая часть мирового производства микросхем.

"В Европе спрос составляет 20 процентов, а производство — менее 10 процентов" , — заключил управляющий директор технологической сети Silicon Saxon Франк Бозенберг.

Однако за последние два года Bosch построила новый завод по производству микросхем в Дрездене. Строительство обошлось в один миллиард евро. Другие крупные производители чипов, включая Intel и TSMC, планируют открыть новые заводы в ближайшие несколько лет.

Крегер ожидает, что дефицит чипов продлится до 2022 года, и надеется, что спрос останется стабильным.

Из-за глобального дефицита полупроводников ведущие автопромышленники сократили или приостановили производство. Среди них – Volkswagen , Volvo , Toyota и ряд других автогигантов.