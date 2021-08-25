Похолодание и грозы: погода в Украине 25 августа

Погода в Украине продолжает ухудшаться, в частности, ожидается похолодание на западе страны. На севере и в центральной части пройдут дожди с грозами, сообщает РБК-Украина.

Узнайте погоду в вашем городе:

    Погода в регионах

    На западе Украины днем от +17 до +24, ночью от +10 до +15, преимущественно без осадков, кроме Житомирской области, где возможны дожди с грозами. На севере ожидаются дожди, днем от +20 до +25, ночью от +14 до +17.

    В центральной части тоже пройдут дожди с грозами во всех областях, кроме Днепропетровской. Днем от +22 до +28, ночью от +15 до +17.

    На востоке и юге без осадков, дневная температура от +26 до +29, ночная от +12 до +18. Теплее всего будет в Херсоне.

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    Фото: погода в Украине

    Погода в Киеве

    В Киеве сегодня днем от +20 до +22, ночью от +14 до +16. Ветер северный 5-10 метров в секунду, днем и ночью ожидаются дожди с грозами.

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    Фото: погода в Киеве

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