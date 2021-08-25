Что ожидается на валютном рынке в среду

В первый рабочий день после длинных выходных на межбанковском валютном рынке﻿ ожидается активизация торговли как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей валюты.

Экспортерам в понедельник и вторник на счета поступала валюта из-за рубежа, и поскольку вероятность получить компенсацию НДС сегодня еще небольшая, они будут активно выставлять валюту на продажу. В то же время импортеры, у которых не оплачены контракты, будут спешить сделать это, не оставляя на конец месяца.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 26,65/26,75 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице на выходных продавали по 26,79-26,81 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,80-26,81 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Чем ближе осень, тем больше спрос на наличную валюту, поэтому курс может изменяться очень динамично.

Евро на рынке FOREX в понедельник-вторник рос по отношению к доллару США и к вечеру вторника 24 августа достиг отметки 1,1764 доллара. Утром среды наметилось снижение после такого существенного роста: евро уже опустился до 1,1732 доллара. Наличный евро в понедельник продавали по 31,26-31,28 гривен; во вторник ценник подняли до 31,30-31,32 гривен вслед за ростом на FOREX. Сегодня утром его начнут продавать по 31,28-31,30 гривен. Дальше все будет зависеть от поведения евро на FOREX и ситуации на украинском валютном рынке.

Российский рубль в понедельник и вторник воспользовался слабостью американского доллара и укрепился с 74,40 до 73,70 рублей за доллар. Утром среды он торгуется в диапазоне 73,78-73,88 рублей за доллар. Наличный рубль на выходных продавали в основном по 3,59-3,60 гривны за 10 рублей. Сегодня его будут продавать в том же диапазоне.