Президент Эстонии считает, что Украине понадобится 20 лет работы для членства в ЕС

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что ЕС следовало бы быть смелее в вопросе расширения, но Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству, сообщает Европейская правда.

"Я бы хотела, чтобы Евросоюз был смелее в вопросе расширения. Нужно какое-то решение для Восточных партнеров: или мы предлагаем им полноценное членство, или создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции (Украины, Молдовы, Грузии)" , - отметила Керсти Кальюлайд.

Президент отметила, что сама является сторонником просто расширения, но это займет очень много времени.

"Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не отвечает критериям членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете этой готовности ...Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС!" , - подчеркнула Кальюлайд.

По ее словам, Украине, Молдове и Грузии возможно помог бы на евроинтеграционном пути некий промежуточный этап, а экономики стран уже сейчас интегрируются с экономикой ЕС.