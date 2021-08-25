Ниагарский водопад подсветили в цвета украинского флага

В Канаде в честь Дня Независимости Украины Ниагарский водопад подсветили национальными цветами нашего государства, сообщает Обозреватель.

Видео в Twitter опубликовало Посольство Украины в Канаде. На записи люди возле водопада пели гимн нашей страны и выкрикивали "Слава Украине!".

"Ниагарский водопад в сине-желтых цветах. С Днем рождения, Украина!" , – говорится в сообщении.

Ниагарский водопад один из самых известных природных достопримечательностей в мире и находится на территории США и Канады.

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