Украина завоевала первую медаль Паралимпиады-2020

Украинка Евгения Бреус завоевала "бронзу" Паралимпийский игр 2020 года, которые в эти дни проходят в Токио. Наша соотечественница обыграла в малом финале Еву Хаймаши из Венгрии в соревнованиях по фехтованию на колясках – 15:10, сообщает Обозреватель.

Свой путь к награде Бреус начала с поражения в первом матче квалификационного раунда, но выиграла следующие три схватки и прошла в плей-оф, где получила шестой номер посева.

Источник: "Статус-Кво"

В 1/8 финала украинка уверенно разгромила представительницу ПКР – 15:7, затем выбила третью сеяную фехтовальщицу из Китая – 15:11. Однако в полуфинале не смогла удержать преимущество над Нино Тибилашвили из Грузии – 12:15.

Бреус взяла "бронзу".

На Играх в Токио Украину представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Больше всего наших соотечественников выступит в плавании (40) и легкой атлетике (32).

Состав сборной Украины на Паралимпиаде-2020 по видам спорта: