Украина завоевала первую медаль Паралимпиады-2020
Украинка Евгения Бреус завоевала "бронзу" Паралимпийский игр 2020 года, которые в эти дни проходят в Токио. Наша соотечественница обыграла в малом финале Еву Хаймаши из Венгрии в соревнованиях по фехтованию на колясках – 15:10, сообщает Обозреватель.
Свой путь к награде Бреус начала с поражения в первом матче квалификационного раунда, но выиграла следующие три схватки и прошла в плей-оф, где получила шестой номер посева.
В 1/8 финала украинка уверенно разгромила представительницу ПКР – 15:7, затем выбила третью сеяную фехтовальщицу из Китая – 15:11. Однако в полуфинале не смогла удержать преимущество над Нино Тибилашвили из Грузии – 12:15.
На Играх в Токио Украину представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Больше всего наших соотечественников выступит в плавании (40) и легкой атлетике (32).
Состав сборной Украины на Паралимпиаде-2020 по видам спорта:
- Плавание – 40
- Легкая атлетика – 32
- Академическая гребля – 9
- Фехтованию на колясках – 9
- Теннис настольный – 8
- Пауэрлифтинг – 8
- Дзюдо – 8
- Голбол – 7
- Пулевая стрельба – 7
- Паратриатлон – 5
- Параканое – 4
- Тхэквондо – 3
- Стрельба из лука – 3
- Бадминтон – 1
- Велоспорт – 1