Курс биткоина рухнул после стремительного роста

Среднерыночная стоимость биткоина в среду, 25 августа, упала до 47,5 тысячи долларов. За сутки валюта подешевела на 3,1% или на 1,5 тысячи долларов, сообщает Обозреватель.

В то же время рыночная капитализация монеты просела до 906,1 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Главная цифровая валюта начала новый рост 16 августа от поддержки в 45,5 тысячи долларов. Аналитики NewsBTC отмечали, что следующей целью может стать отметка в 50 тысяч долларов. Однако биткоин может столкнуться с сопротивлением на отметке в 48 тысяч долларов.

Источник: CoinMarketCap

Напомним, что Украина заняла четвертую позицию в рейтинге глобального индекса восприятия криптоактивов в 2021 году. Киев опередил таких игроков на рынке, как США и Китай. В частности, Соединенные Штаты заняли восьмое место, а Китай – 13.