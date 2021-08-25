Фильмы которые оказались в числе претендентов на "европейский "Оскар"

Европейская киноакадемия объявила названия 40 игровых и 15 документальных фильмов, отобранных для участия в European Film Awards – престижной кинопремии, которую называют "европейским "Оскаром". Среди них – документальный фильм украинского режиссёра Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст", сообщает Обозреватель.

Об этом говорится на сайте академии. В частности, лента Лозницы будет бороться за победу с такими документальными фильмами: "Все включено" / "All-in" (Бельгия, Нидерланды, Франция), режиссёр Volkan Üce; "Горбачев. Рай" / "Gorbachev. Heaven" (Латвия, Чехия), режиссёр Виталий Манский; "Мы" / "We" (Франция), режиссёр Элис Диоп; "Другая сторона реки" / "The Other Side of the River" (Германия, Финляндия), режиссер Антония Килиан и др.

Документальный фильм "Бабий Яр. Контекст" сделан нидерландской компанией ATOMS & VOID по заказу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Лента основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии. Продолжительность фильма – 120 минут.

По словам Лозницы, рассказывая историю Бабьего Яра, он пытался реконструировать исторический контекст жизни в оккупированном нацистами Киеве.

European Film Awards, или Европейский киноприз, – награда за выдающиеся достижения в европейском кинематографе, которая вручается Европейской киноакадемией (European Film Academy) ежегодно с 1988 года. По замыслу основателей, она должна конкурирует с ​​"Оскаром" как главная кинематографическая премия Объединенной Европы. Награды раздаются в более чем в 10 категориях.

Шорт-лист номинантов объявят 9 ноября на Европейском кинофестивале в Севилье. Его сформирует коллегия из более чем 4 тысяч членов академии. Победителей объявят в Берлине 11 декабря 2021.