В Кремле отреагировали на проигрыш "Северного потока-2" в суде ФРГ

Компания Nord Stream 2 AG проиграла в суде дело об освобождении "Северного потока - 2" от требований Газовой директивы ЕС. В Кремле назвали это дело корпоративным вопросом.﻿ Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина.

По его словам, компания должна сама определять дальнейшие шаги.

"Скорее это корпоративный вопрос. Все-таки сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях" , - сказал Песков.

Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение по жалобе компании-оператора Nord Steam 2 на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur. Суд решил, что газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы ЕС.

Анастасия Рокитна