Чтобы спать, как младенец: поза для вечернего расслабления

Поза для вечернего расслабления позволяет избавиться спазмов и напряжения в мышцах - это важно и для тех, кто ведет активный образ жизни, и для тех, кто большую часть дня проводит за компьютером. Легкая йога или растяжка перед сном сделают сон более спокойным и глубоким, сообщает GreenPost.

Чтобы спать, как младенец специалисты предлагают для вечернего расслабления позу ребенка, которая подойдет даже самым ленивым.

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Для этого опуститесь на колени, затем сядьте на пятки. Наклонитесь вперед, положите грудь на колени и вытяните руки вперед. Оставайтесь в этой позе 5 минут, наслаждаясь тем, как расслабляется все тело.

 В этой позе вы фокусируетесь на ощущениях и дыхании, забудете о стрессе, накопленном в течение дня, и главное - вы расслабите мышцы спины.

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