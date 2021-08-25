Чтобы спать, как младенец: поза для вечернего расслабления

Поза для вечернего расслабления позволяет избавиться спазмов и напряжения в мышцах - это важно и для тех, кто ведет активный образ жизни, и для тех, кто большую часть дня проводит за компьютером. Легкая йога или растяжка перед сном сделают сон более спокойным и глубоким, сообщает GreenPost.

Чтобы спать, как младенец специалисты предлагают для вечернего расслабления позу ребенка, которая подойдет даже самым ленивым.

Для этого опуститесь на колени, затем сядьте на пятки. Наклонитесь вперед, положите грудь на колени и вытяните руки вперед. Оставайтесь в этой позе 5 минут, наслаждаясь тем, как расслабляется все тело.

В этой позе вы фокусируетесь на ощущениях и дыхании, забудете о стрессе, накопленном в течение дня, и главное - вы расслабите мышцы спины.