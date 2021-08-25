Межбанк: спрос на валюту активизировался

После длинных выходных на межбанковском валютном рынке﻿ активизировался спрос на иностранную валюту.

Котировки безналичного доллара поднялись выше уровня 26,70 гривен; с 12 часов дня торговля идет в диапазоне 26,71-26,74 гривен. Стоит отметить, что предложение и спрос сегодня примерно равны, но продавцы, оценив ситуацию, отказались продавать валюту дешевле 26,70 гривен.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в первой половине дня среды продавали по 26,80-26,82 гривен. После обеда начали появляться предложения по 26,83 гривен. Операторы валютного рынка сообщают о росте спроса на наличную валюту как в столице, так и в регионах.

Евро на FOREX сегодня снижается после роста в течение трех дней. С 1,1759 он опустился до отметки 1,1731 доллара; ощущается, что снижение может продолжиться. Наличный евро утром продавали по 31,30-31,32 гривен, но к обеду ценник вырос до 31,33-31,35 гривен вслед за небольшим повышением цены наличного доллара.

Российский рубль с 73,90 вырос до 73,65-73,70 рублей за доллар, но после обеда возобновил снижение. В Киеве наличный рубль сегодня продают в основном по 3,60-3,62 гривны за 10 рублей. Но начали появляться и более дорогие предложения.