В Умани иностранец устроил стрельбу

В Умани Черкасской области 24 августа между мужчинами произошел конфликт, который закончился стрельбой и ранением одного человека, сообщает Деловая столица.

После осмотра места происшествия, опроса свидетелей и очевидцев, была установлена личность злоумышленника. Им оказался 33-летний гражданин Израиля, проживающий в Умани.

"Задержанный 33-летний гражданин Израиля. Следователи Уманского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства" , — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате стрельбы был травмирован 38-летний житель Умани. Мужчину госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Задержанный гражданин Израиля

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.