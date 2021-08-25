Картину с Кернесом продали на аукциона за за $12 500

23 августа в День города на аукцион выставили картину "Зоопарк", написанную маслом на холсте. Стартовая цена была 1500 долларов. Об этом в своих соцсетях написала первый заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Светлана Крюкова, сообщает Kharkiv Today.

Картина "Зоопарк". Фото: Facebook / Светлана Крюкова

На полотне Геннадий Кернес изображен у входа в Харьковский зоопарк на фоне фонтана с обезьянами. За его спиной животные, в том числе, попугай пятого мэра Харькова, слон, обезьяна и сурикат, закрывающий глаза.

"Как говорил человек на картине, "Умножим на ноль". Картина на это и заряжена!", — написала автор.

Утром 24 августа Светлана Крюкова добавила, что картина продана за 12 500 долларов и уехала в Харьков. Такую цену предложил покупатель по имени Сергей.

23 августа в Харькове после пятилетней реконструкции открыли зоопарк. После смерти пятого мэра Харькова Геннадия Кернеса его попугая переселили из приемной горсовета в Харьковский зоопарк. Геннадий Кернес несколько раз анонсировал открытие зоопарка в 2018 году и в 2020 году.