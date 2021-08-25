Курс валют: итоги среды
В первый рабочий день после длинных выходных котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке продолжили рост.
Несмотря на то, что практически всю торговую сессию объемы заявок от продавцов и покупателей примерно уравновешивали друг друга, начало сказываться приближение конца месяца. Экспортеры в ожидании крупных выплат компенсации НДС не очень спешили расставаться с валютными запасами. А импортеры, надеявшиеся на рост предложения валюты и запланировавшие покупки на сегодня, были вынуждены соглашаться с ценами от продавцов. Национальный банк в торгах сегодня участия не принимал: излишков валюты явно не было.
Закрыли торги среды на 4 копейки и на покупке, и на продаже выше, чем в прошлую пятницу.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,65/26,75 (покупка/продажа).
Торги среды открылись широко: спред на открытии составил 10 копеек. Сегодня и покупатели, и продавцы долго «раскачивались»: первая сделка на 0,5 млн по цене 26,68 гривен прошла лишь в 10:07. Примерно до 11 утра торговля проходила в диапазоне 26,67-26,70 гривен, но после 11 дешевые предложения закончились. Уровень 26,70 гривен опять остался внизу, а покупатели, выжидавшие, не пойдут ли котировки вниз, начали активно брать по ценам 26,71-26,74 гривен. В этих пределах торговля проходила вплоть до конца торговой сессии.
Котировки закрытия – 26,72/26,74 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос почти в 1,5 раза по сравнению с прошлой пятницей и составил 188,2 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6944 гривен.
- Официальный курс доллара на 26 августа установлен на отметке 26,7074 гривен за доллар, рост на 3,56 копейки.
- Официальный курс евро на 26 августа установлен на отметке 31,3438 гривен за евро, рост на 21,51 копейки.
Наличный доллар в обменниках Киева в течение дня продавали в основном по 26,80-26,82 гривен. Более дешевые предложения, если они появлялись, оперативно разбирали, после чего операторы валютного рынка были вынуждены поднимать цены.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1756. Сегодня евро несколько раз менял направление движения в пределах 1,1725-1,1762 доллара после роста в течение трех предыдущих дней. Наличный евро в столице утром продавали по 31,30-31,32 гривен, а после обеда и до самого вечера – уже по 31,33-31,35 гривен. Возобновление роста евро на FOREX опять привлекло желающих его купить.
Российский рубль в первой половине дня укрепился до 73,68 рублей за доллар, но после 13 часов вновь начал слабеть и к вечеру опустился до 74,10 рублей. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 73,98-74,05 рубля за доллар. Наличный рубль немного подорожал: предложения по 3,59 гривны за 10 рублей исчезли, основная масса обменников продавала его по 3,60-3,63 гривны, и начали появляться предложения по 3,65 гривны за 10 рублей.