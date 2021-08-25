Курс валют: итоги среды

В первый рабочий день после длинных выходных котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжили рост.

Несмотря на то, что практически всю торговую сессию объемы заявок от продавцов и покупателей примерно уравновешивали друг друга, начало сказываться приближение конца месяца. Экспортеры в ожидании крупных выплат компенсации НДС не очень спешили расставаться с валютными запасами. А импортеры, надеявшиеся на рост предложения валюты и запланировавшие покупки на сегодня, были вынуждены соглашаться с ценами от продавцов. Национальный банк в торгах сегодня участия не принимал: излишков валюты явно не было.

Закрыли торги среды на 4 копейки и на покупке, и на продаже выше, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,65/26,75 (покупка/продажа).

Торги среды открылись широко: спред на открытии составил 10 копеек. Сегодня и покупатели, и продавцы долго «раскачивались»: первая сделка на 0,5 млн по цене 26,68 гривен прошла лишь в 10:07. Примерно до 11 утра торговля проходила в диапазоне 26,67-26,70 гривен, но после 11 дешевые предложения закончились. Уровень 26,70 гривен опять остался внизу, а покупатели, выжидавшие, не пойдут ли котировки вниз, начали активно брать по ценам 26,71-26,74 гривен. В этих пределах торговля проходила вплоть до конца торговой сессии.

Котировки закрытия – 26,72/26,74 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос почти в 1,5 раза по сравнению с прошлой пятницей и составил 188,2 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6944 гривен.

Официальный курс доллара на 26 августа установлен на отметке 26,7074 гривен за доллар, рост на 3,56 копейки.

Официальный курс евро на 26 августа установлен на отметке 31,3438 гривен за евро, рост на 21,51 копейки.

Наличный доллар в обменниках Киева в течение дня продавали в основном по 26,80-26,82 гривен. Более дешевые предложения, если они появлялись, оперативно разбирали, после чего операторы валютного рынка были вынуждены поднимать цены.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1756. Сегодня евро несколько раз менял направление движения в пределах 1,1725-1,1762 доллара после роста в течение трех предыдущих дней. Наличный евро в столице утром продавали по 31,30-31,32 гривен, а после обеда и до самого вечера – уже по 31,33-31,35 гривен. Возобновление роста евро на FOREX опять привлекло желающих его купить.

Российский рубль в первой половине дня укрепился до 73,68 рублей за доллар, но после 13 часов вновь начал слабеть и к вечеру опустился до 74,10 рублей. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 73,98-74,05 рубля за доллар. Наличный рубль немного подорожал: предложения по 3,59 гривны за 10 рублей исчезли, основная масса обменников продавала его по 3,60-3,63 гривны, и начали появляться предложения по 3,65 гривны за 10 рублей.