Турция начала эвакуацию войск из Афганистана

Минобороны Турции сообщило о начале операции по выводу 600 военных из Афганистана. Соответствующая информация появилась на странице оборонного ведомства в Twitter, сообщает Лента.Ру.

Из заявления следует, что решение об эвакуации подразделений турецких вооруженных сил «принято после различных контактов и оценки текущей ситуации».

"Турецкие военные, с успехом выполнив свой долг в Афганистане, с честью возвращаются на родину. После проведения переговоров и оценки текущей ситуации и создавшихся условий, была начата эвакуация турецких военных" , — сообщили в ведомстве.

Ранее в августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался, что готов сесть за стол переговоров с членами террористического движения «Талибан», чтобы вместе приступить к решению проблем.