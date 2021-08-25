Швейцария передала полтора миллиона антиген-тестов для востока Украины
Швейцария передала 1,5 млн антиген-тестов на коронавирусную инфекцию для востока Украины, сообщает УНИАН.
Об этом сообщает посольство Швейцарии в Украине в микроблоге Twitter.
"Президент Национального Совета Швейцарии Андреас Эби во время визита на КПВВ Станица-Луганская осуществил передачу 1,5 миллиона антиген-тестов на COVID-19. Этой гуманитарной помощью на сумму 6,7 миллиона швейцарских франков Швейцария поддерживает способность Украины обеспечивать тестами гражданское население, которое переходит линию разграничения", - говорится в сообщении.