Определились все корзины жеребьевки Лиги чемпионов

После завершения всех ответных поединков плей-офф раунда Лиги чемпионов стали известны все участники группового раунда турнира. Украина в этом сезоне будет представлена двумя командами - Динамо попало сразу в группу, как чемпион страны, а Шахтер сумел пройти два раунда квалификации, сообщает Корреспондент.

Также стали известны корзины перед жеребьевкой группового этапа. В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести национальных ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испании, Англии, Германии, Италии, Франции и Португалии). Остальные команды распределены по корзинам 2-4 в соответствии с клубным рейтингом.

При этом Шахтер попал в третью корзину, а Динамо - в четвертую. Жеребьевка состоится 26 августа и начнется в 19:00 по Киеву.

Корзина 1: Челси, Вильярреал, Атлетико, Манчестер Сити, Бавария, Интер, Лилль, Спортинг.

Корзина 2: Реал, Барселона, Ювентус, МЮ, ПСЖ, Ливерпуль, Севилья, Боруссия Д.

Корзина 3: Порту, Аякс, Шахтер, Лейпциг, Зальцбург, Бенфика, Аталанта, Зенит.

Корзина 4: Бешикташ, Динамо К, Брюгге, Янг Бойз, Милан, Мальме, Вольфсбург, Шериф.

Команды из одной ассоциации будут разведены по разным группам, также УЕФА будет разводить украинские и российские клубы (Динамо не сыграет с Зенитом). О других возможных ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.

При этом во время жеребьевки наши клубы будут разведены по группам так, чтобы они играли в разные дни проведения поединков Лиги чемпионов.

Расписание с конкретными матчами будет обнародовано после жеребьевки. Даты матчей :

Тур 1: 14/15 сентября

Тур 2: 28/29 сентября

Тур 3: 19/20 октября

Тур 4: 2/3 ноября

Тур 5: 23/24 ноября

Тур 6: 7/8 декабря.