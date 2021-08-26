В Испании обвалился жилой дом, под завалами - люди

В испанском муниципалитете Пеньискола, провинция Кастельон, автономное сообщество Валенсия, в среду, 25 августа, обрушилось трехэтажное жилое здание, под завалами есть люди, сообщает Корреспондент.

Как уточнили в местной пожарной службе, под завалами находятся по меньшей мере три человека. Местонахождение одного из них уже установили, однако вызволить его пока не получается, передает газета El Periodico. Еще двух людей пытаются найти - предварительно, это женщина и ее сын.

Отмечается, что в ходе обрушения были повреждены также соседние дома. В связи с этим из них эвакуируют около 30 жильцов.

Причина происшествия пока неизвестна. Дом построен недавно, версию взрыва исключили. Одной из вероятных причин считают проливные дожди.

На месте работают шесть пожарных расчетов, спасатели и кинологи. Поисково-спасательная операция продолжается.