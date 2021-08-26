Модные сумки на осень 2021 для идеального базового гардероба

Сумка - это чуть ли не самая главная часть любого образа. Она должна быть качественной, чтобы прослужить вам не один сезон, а также стильной и универсальной, чтобы вписываться в множество образов, сообщает Вона.

Стеганая сумка

Настоящий хит этого и будущего сезонов, с теплыми вещами выглядит очень гармонично и уютно. Особенно актуальны модели с ремешком в виде цепи.

Необычные формы

На пике популярности осенью 2021 будет сумка-багет, модель в форме полумесяца и вариант со складками.

Кросс-боди

Классика, которая подходит под любой образ. Присмотритесь к моделям с широким ремешком, без декора.

Шопер

Модификация летних шоперов из ткани в кожаном исполнении - идеальна для обучения.

Классические женские сумочки актуальны всегда. Главное - минимализм в деталях и нюдови, природные, пастельные оттенки.