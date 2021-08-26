Что ожидается на валютном рынке в четверг

Чем ближе конец месяца, тем все больше экспортеров будут получать от Госказначейства компенсацию налога на добавленную стоимость. Поэтому предложение безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ будет снижаться, что в свою очередь приведет к дальнейшему росту котировок.

Исключением может стать разве сегодняшний день, когда продавцы выставят на продажу зачисленные в понедельник и вторник суммы. Поэтому импортеры будут стараться максимально оперативно приобрести нужные им объемы валюты и не оставлять покупки на последние дни месяца. Национальный банк, видя, что излишков валюты на рынке нет, может отказаться от ежедневных покупок, чтобы тем самым не провоцировать рост курса доллара.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 26,70/26,76 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице в среду в течение дня продавали в основном по 26,80-26,82 гривен. Более дешевые предложения, если они появлялись, оперативно разбирали. Сегодня утром продажа стартует с 26,82-26,83 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Чем ближе осень, тем больше спрос на наличную валюту, поэтому курс может изменяться очень динамично.

Евро на рынке FOREX в среду продолжил расти по отношению к доллару США и к вечеру достиг отметки 1,1774 доллара. Утром четверга он торгуется в узком диапазоне 1,1759-1,1773 доллара. Наличный евро в среду утром продавали по 31,30-31,32 гривен, а после обеда и до самого вечера – уже по 31,33-31,35 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,35-31,37 гривен. Дальше все будет зависеть от поведения евро на FOREX и ситуации на украинском валютном рынке.

Российский рубль в среду сначала укрепился до 73,68 рублей за доллар, но после 13 часов вновь начал слабеть и к вечеру опустился до 74,10 рублей. Состоянием на 8 утра четверга он торгуется в диапазоне 74,02-74,10 рублей за доллар. Наличный рубль вчера продавали в основном по 3,60-3,63 гривны за 10 рублей. Сегодня его будут продавать в том же диапазоне.