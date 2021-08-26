ЕС изменит рекомендации по въезду для 6 стран из-за всплеска COVID-19

ЕС намерен изъять шесть стран из списка государств, для которых государствам-членам рекомендуется снять коронавирусные ограничения на въезд, сообщает Европейская правда.

Об этом написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"ЕС намерен изъять Косово, Черногорию и Северную Македонию из рекомендованного списка третьих стран, для которых ограничения на поездки в ЕС должны быть отменены, после роста количества случаев COVID-19. Израиль, Ливан и США также планируют изъять" , - отметил журналист.

По его словам, список будет обновлен в ближайшие дни.