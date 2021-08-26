Налоговая амнистия: форма декларации и порядок ее подачи

Минфин приказом от 2 августа 2021 года №439 утвердил форму единовременной (специальной) добровольной декларации и Порядок ее представления, сообщает ЛигаБизнес.

Единовременное (специальное) добровольное декларирование проводится с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

Воспользоваться добровольным декларированием могут физические лица - резиденты, в том числе самозанятые лица, а также физические лица, которые не являются резидентами, но которые были резидентами на дату получения (приобретения) объектов декларирования или на дату начисления (получения) доходов, за счет которых были получены (приобретены) объекты декларирования, и которые являются или были налогоплательщиками.

Декларантами не могут быть:

лица, которые по состоянию на дату начала периода единовременного (специального) добровольного декларирования являются малолетними/несовершеннолетними или недееспособными лицами и при этом находятся на полном содержании других лиц (в том числе родителей) и/или государства, или являются лицами, дееспособность которых ограничена и над такими лицами установленная опека/попечительство;

декларантами также не могут быть лица, которые за любой год, начиная с 1 января 2005 года, подавали или должны подавать декларации в соответствии с законами, которые определяют или определяли правовые и организационные принципы в сфере предотвращения коррупции (кроме тех, которые претендовали или претендуют на занимание должностей, пребывания на которых требует или требовало от лица представления соответствующей декларации, и не были назначены или избраны на соответствующие должности);

лица, по отношению к которым со стороны Украины применены специальные экономические и другие ограничительные мероприятия (санкции).

Лица, которые имеют право воспользоваться правом на единовременное (специальное) добровольное декларирование и не воспользовались таким правом, считаются такими, которые уведомили контролирующий орган об отсутствии в собственности по состоянию на дату завершения периода проведения добровольного декларирования активов физического лица, полученных (приобретенных) за счет доходов, из которых не уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы.

Проводятся ли контролирующим органом проверки единовременных (специальных) добровольных деклараций?