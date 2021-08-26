Вблизи Львова сошел с рельсов поезд: задерживаются рейсы

26 августа вблизи Львова на железнодорожной станции "Глина-Навария" сошли с рельсов 18 вагонов грузового поезда, который перевозил щебень, сообщает ТСН.

В ведомстве ГСЧС отметили, что пострадавших или травмированных в результате аварии нет.

"Есть сход вагонов, никто не пострадал. Там есть небольшие задержки поездов", - сообщили в "Укрзалізниці".

Как сообщает пресс-служба "Укрзалізниці", сейчас железнодорожники работают над ликвидацией последствий инцидента.

В ведомстве также обнародовали информацию о задержке пассажирских поездов:

  • №6 Херсон - Ужгород;
  • №41 Днепр - Трускавец;
  • №46 Лисичанск - Ужгород;
  • №146 Ужгород - Львов;
  • №807 Львов - Коломыя.

Время опоздания поездов - от 50 мин до 1 ч 20 мин.

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