Вблизи Львова сошел с рельсов поезд: задерживаются рейсы

26 августа вблизи Львова на железнодорожной станции "Глина-Навария" сошли с рельсов 18 вагонов грузового поезда, который перевозил щебень, сообщает ТСН.

В ведомстве ГСЧС отметили, что пострадавших или травмированных в результате аварии нет.

"Есть сход вагонов, никто не пострадал. Там есть небольшие задержки поездов", - сообщили в "Укрзалізниці".

Как сообщает пресс-служба "Укрзалізниці", сейчас железнодорожники работают над ликвидацией последствий инцидента.

В ведомстве также обнародовали информацию о задержке пассажирских поездов:

№6 Херсон - Ужгород;

№41 Днепр - Трускавец;

№46 Лисичанск - Ужгород;

№146 Ужгород - Львов;

№807 Львов - Коломыя.

Время опоздания поездов - от 50 мин до 1 ч 20 мин.