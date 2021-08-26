Межбанк: рост курса доллара ускорился

В четверг рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ ускорился. В первой половине торговой сессии под давлением растущего спроса на иностранную валюту ценник на покупку поднялся с 26,70 до 26,814 гривен, на продажу – с 26,74 до 26,83 гривен.

Национальный банк пока никак не отреагировал на рост, ограничившись наблюдением за происходящим на рынке.

Вслед за безналичным пошла вверх цена на наличный доллар. Утром в оптовых обменниках Киева наличного «американца» продавали по 26,82-26,83 гривен, а к обеду – уже по 26,88-26,89 гривен. При этом операторы валютного рынка сообщают о стабильном спросе на наличную валюту.

Евро на FOREX после четырех дней роста торгуется в нешироком диапазоне 1,1755-1,1777 доллара. Рынки с нетерпением ожидают сегодняшнего выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, который откроется сегодня в 16:00 по киевскому времени. Месседжи, озвученные Пауэллом, могут оказать серьезное влияние на ситуацию на мировых рынках: предполагается, что уже сегодня он может сообщить о скором начале свертывания программы стимулирования американской экономики. Наличный евро также вырос вслед за долларом: утром киевские обменники продавали его по 31,35-31,37 гривен, а к обеду – уже по 31,43-31,45 гривен.

Российский рубль с 73,80 опустился до 74,15 рублей за доллар. В Киеве наличный рубль сегодня продают в основном по 3,60-3,63 гривны за 10 рублей. Начинают появляться более дорогие предложения.