Блокирование сим-карты и тюрьма: как в мире наказывают за отказ от вакцинации

Вакцинация против коронавируса в мире набирает обороты. Страны пытаются привлечь тех, кто не спешит делать прививки, всевозможными способами – от розыграша коров и электрокаров до премиум доступа на сайты-знакомств, сообщает Слово и дело.

Но есть и страны, в которых предусмотрено наказание за отказ от вакцинации.

В столице Индонезии за отказ от прививки будут наказывать штрафом 346 долларов (5 млн рупий), а на Бали, кроме штрафа, грозит 1 год тюрьмы.

Штраф за отказ делать прививку против коронавируса можно получить в Швеции, Новой Зеландии и испанской Галисии. Размер наказания в Испании составляет почти 70,5 тыс. долларов.

Во Франции действует обязательная вакцинация для медиков и работников дома престарелых. За отказ делать прививки сотрудников могут лишить работы.

В Италии действует обязательная вакцинация для медиков, поэтому за отказ граждан будут увольнять без выплаты компенсаций.

А вот в Южной Корее людей, которые не хотят делать прививки, в дальнейшем ограничат в доступе к вакцине – граждане окажутся в конце очереди.

В Сан-Франциско (США) невакцинированных граждан не будут пускать в общественные места, в частности, в рестораны, бары, спортзалы.

В Казахстане компании не пускают на рабочее место тех сотрудников, которые не прошли полный курс вакцинации. Само предприятие, на котором работают непривитые граждане, могут оштрафовать на 3 тыс. 433 доллара.

В индийском штате Пенджаб тем, кто отказался делать прививку, будут блокировать SIM-карты. Аналогичная практика действует и в Пакистане.