Курс валют: итоги четверга
В четверг рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке значительно ускорился.
Импортеры, убедившиеся, что тренд по доллару окончательно развернулся вверх, сегодня активизировали покупки валюты для оплаты контрактов. К ним присоедиились спекулянты, учуявшие возможность неплохо заработать на игре на повышение. В то же время экспортеры, которым начали крупные выплаты компенсации налога на добавленную стоимость (только за сегодня Госказначейство направило на эти цели 455 млн гривен), не торопились продавать валютные запасы, и покупатели были вынуждены брать доллары гораздо дороже, чем в предыдущие дни.
Национальный банк пока никак не отреагировал на происходящее: сегодня он был исключительно в роли наблюдателя.
Закрыли торги четверга на 12 копеек на покупке и на 13 копеек на продаже выше, чем в среду.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,70/26,75 (покупка/продажа).
Торги четверга открылись относительно узко: спред на открытии составил всего 5 копеек. Первая сделка на 0,5 млн по цене 26,74 гривен прошла в 09:37. Практически сразу стало понятно, что сегодня день продавца: экспортеры наотрез отказывались сбрасывать цену, вынуждая покупателей брать дорого. До 10:20 торговля шла в диапазоне 26,74-26,755 гривен. Затем дешевые предложения закончились, и сделки переместились сначала в район 26,75-26,79 гривен, а после 12 дня дешевле 26,80 купить было уже невозможно. Часть покупателей решила выждать,надеясь на появление или Нацбанка, или кого-то из «госбанков» с продажами, но их не было. Торговля завершилась на дневных максимумах.
Котировки закрытия – 26,84/26,87 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 16,7 млн по сравнению со средой и составил 204,9 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,766 гривен.
- Официальный курс доллара на 27 августа установлен на отметке 26,7744 гривен за доллар, рост на 6,7 копейки.
- Официальный курс евро на 27 августа установлен на отметке 31,5121 гривен за евро, рост на 16,83 копеек.
Наличный доллар в обменниках Киева в течение дня подорожал на 11 копеек: утром его продавали по 26,82-26,83 гривен, а к вечеру – уже по 26,93-26,95 гривен. Операторы валютного рынка сообщают о росте спроса на наличную валюту.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1754. Сегодня евро сначала вырос до отметки 1,1777 доллара, а затем опустился до 1,1745 доллара после начала симпозиума в Джексон-Хоул, на котором завтра ожидается выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Наличный евро в столице подорожал на 15 копеек: утром его продавали по 31,35-31,37 гривен, а к вечеру ценник подняли до 31,50-31,53 гривен. Евро дорожает параллельно с долларом, уже не так сильно реагируя на ситуацию на FOREX.
Российский рубль возобновил падение к американскому доллару. Сегодня он опустился с 73,80 до 74,45 рублей за доллар. Состоянием на 18:00 он торгуется в узком диапазоне 74,25-74,33 рубля за доллар. Наличный рубль основная масса обменников продавала по 3,60-3,63 гривны; начали появляться предложения по 3,65 гривны за 10 рублей.