Курс валют: итоги четверга

В четверг рост котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке значительно ускорился.

Импортеры, убедившиеся, что тренд по доллару окончательно развернулся вверх, сегодня активизировали покупки валюты для оплаты контрактов. К ним присоедиились спекулянты, учуявшие возможность неплохо заработать на игре на повышение. В то же время экспортеры, которым начали крупные выплаты компенсации налога на добавленную стоимость (только за сегодня Госказначейство направило на эти цели 455 млн гривен), не торопились продавать валютные запасы, и покупатели были вынуждены брать доллары гораздо дороже, чем в предыдущие дни.

Национальный банк пока никак не отреагировал на происходящее: сегодня он был исключительно в роли наблюдателя.

Закрыли торги четверга на 12 копеек на покупке и на 13 копеек на продаже выше, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,70/26,75 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись относительно узко: спред на открытии составил всего 5 копеек. Первая сделка на 0,5 млн по цене 26,74 гривен прошла в 09:37. Практически сразу стало понятно, что сегодня день продавца: экспортеры наотрез отказывались сбрасывать цену, вынуждая покупателей брать дорого. До 10:20 торговля шла в диапазоне 26,74-26,755 гривен. Затем дешевые предложения закончились, и сделки переместились сначала в район 26,75-26,79 гривен, а после 12 дня дешевле 26,80 купить было уже невозможно. Часть покупателей решила выждать,надеясь на появление или Нацбанка, или кого-то из «госбанков» с продажами, но их не было. Торговля завершилась на дневных максимумах.

Котировки закрытия – 26,84/26,87 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 16,7 млн по сравнению со средой и составил 204,9 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,766 гривен.

Официальный курс доллара на 27 августа установлен на отметке 26,7744 гривен за доллар, рост на 6,7 копейки.

Официальный курс евро на 27 августа установлен на отметке 31,5121 гривен за евро, рост на 16,83 копеек.

Наличный доллар в обменниках Киева в течение дня подорожал на 11 копеек: утром его продавали по 26,82-26,83 гривен, а к вечеру – уже по 26,93-26,95 гривен. Операторы валютного рынка сообщают о росте спроса на наличную валюту.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1754. Сегодня евро сначала вырос до отметки 1,1777 доллара, а затем опустился до 1,1745 доллара после начала симпозиума в Джексон-Хоул, на котором завтра ожидается выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Наличный евро в столице подорожал на 15 копеек: утром его продавали по 31,35-31,37 гривен, а к вечеру ценник подняли до 31,50-31,53 гривен. Евро дорожает параллельно с долларом, уже не так сильно реагируя на ситуацию на FOREX.

Российский рубль возобновил падение к американскому доллару. Сегодня он опустился с 73,80 до 74,45 рублей за доллар. Состоянием на 18:00 он торгуется в узком диапазоне 74,25-74,33 рубля за доллар. Наличный рубль основная масса обменников продавала по 3,60-3,63 гривны; начали появляться предложения по 3,65 гривны за 10 рублей.