В Кабуле произошел третий взрыв
Мировые информагентства сообщают о новом взрыве в столице Афганистана Кабуле.
"Очередной взрыв случился в Кабуле", - говорится в Twitter-аккаунте Агентства Андалоу.
В свою очередь AlArabiya сообщает о двух новых взрывах.
На данный момент известно о сорока погибших в результате двух предыдущих взрывов. Пентагон заявляет о десяти погибших морпехах.
"10 американских морских пехотинцев погибли при взрыве в аэропорту Кабула, заявили официальные лица", - пишет журналист Амичай Штайн.
Позже он уточнил, что погибло 12 американцев.