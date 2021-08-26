В Кабуле произошел третий взрыв

В Кабуле произошел третий взрыв

Мировые информагентства сообщают о новом взрыве в столице Афганистана Кабуле.

"Очередной взрыв случился в Кабуле", - говорится в Twitter-аккаунте Агентства Андалоу.

В свою очередь AlArabiya сообщает о двух новых взрывах.

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На данный момент известно о сорока погибших в результате двух предыдущих взрывов. Пентагон заявляет о десяти погибших морпехах.

"10 американских морских пехотинцев погибли при взрыве в аэропорту Кабула, заявили официальные лица", - пишет журналист Амичай Штайн.

Позже он уточнил, что погибло 12 американцев.

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