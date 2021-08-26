На Буковине зафиксировали первую смерть от "Дельты"

В Черновицкой области зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса Дельта. Умершим оказался 66-летний мужчина, который не был вакцинирован от коронавируса, сообщает Новое время.

Об этом Zaxid.net рассказала главный санитарный врач области Наталья Гопко. О смерти пациента Гопко сообщила в среду, 25 августа.

По словам Гопко, можно предположить, что мужчина не является первым умершим от штамма Дельта, однако он стал первым, который попал в поле зрения медиков. Такое предположение можно сделать, поскольку положительный анализ умершего находился среди 54 образцов, в которых подтвердили индийский штамм вируса.