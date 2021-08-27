Байдену снова предложили объявить импичмент

Члены Республиканской партии США призвали к импичменту или отставке президента страны Джо Байдена на фоне терактов, произошедших в аэропорту Кабула, сообщает Лента.Ру.

С таким предложением в своем Twitter-аккаунте выступила занимавшая в администрации Дональда Трампа (бывший американский лидер) должность постпреда при ООН Никки Хейли (Nikki Haley).

По ее словам, нынешнего главу государства стоит отправить в отставку, поскольку он не справляется с ситуацией в Афганистане. Инициативу Хейли поддержал конгрессмен Ронни Джексон (Ronny Jackson) от штата Техас, который также выразил свое мнение в Twitter. Он обвинил Байдена в «грубой халатности» в Афганистане.

К ним присоединился член палаты представителей конгресса Грег Стьюби (Greg Steube).