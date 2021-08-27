Зеленский сообщил об очищении правоохранительной системы

Президент Владимир Зеленский заявил, что процесс очистки в правоохранительной системе в стране уже приблизился к "классному результату". Об этом украинский лидер заявил в эфире ток-шоу Право на владу, сообщает Корреспондент.

"Я считаю и вижу, что сейчас в правоохранительной системе идет такой настоящий момент очистки. Уверен, что мы очень близки к классному результату" , - заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина достигла лучшего результата в очистке правоохранительной системы, чем некоторые страны Европы.