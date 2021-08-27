Байден объявил минуту молчания в память о погибших в Кабуле

Американский лидер Джо Байден объявил минуту молчания в память о погибших при взрывах вблизи аэропорта Кабула. Выразить соболезнование семьям погибших он попросил в четверг, 26 августа, в обращении к нации, сообщает Корреспондент.

"Я прошу вас присоединиться ко мне в минуту молчания в память о военных и гражданских, отдавших свой последний долг" , - сказал он.

Напомним, что в четверг возле здания аэропорта Кабула прогремели два взрыва, устроенные террористами-смертниками. По предварительным данным, погибли не менее 90 человек. Среди жертв оказались 12 американских военных.