Что ожидается на валютном рынке в пятницу

В четверг рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ ускорился. Это произошло, несмотря на увеличение объемов предложения: желающих купить все равно было больше.

Импортеры, понявшие, что тренд развернулся вверх, активизировали покупки, к ним присоединились спекулянты. А продавцы, понимая ситуацию, уже не торопились отдавать по любой цене. Стоит отметить, что Национальный банк пока никак не отреагировал на продолжающийся уже несколько дней рост. Поэтому есть все основания предположить, что и сегодня он продолжится: сначала в направлении 26,90 гривен за доллар, а если этот уровень будет пройден, то и к психологическому уровню 27 гривен. Чем ближе конец месяца, тем меньше экспортеры будут нуждаться в гривне: им будут выплачивать компенсацию НДС. Поэтому предложение валюты может снизиться, что еще сильнее подтолкнет котировки вверх. И только Нацбанк будет решать, на каком уровне остановить ослабление гривны, и делать ли это вообще.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 26,80/26,90 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице в четверг подорожал на 11 копеек: утром его продавали по 26,82-26,83 гривен, а к вечеру – уже по 26,93-26,95 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,94-26,95 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если рост на межбанке продолжится, то к вечеру доллар в Киеве может подорожать до 27 гривен ровно.

Евро на рынке FOREX в четверг сначала вырос до отметки 1,1777 доллара, а затем опустился до 1,1745 доллара после начала симпозиума в Джексон-Хоул. Сегодня на этом симпозиуме ожидается выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который может объявить о скором старте сокращения программы стимулирования американской экономики. Утром пятницы евро торгуется в диапазоне 1,1740-1,1762 доллара, не оставляя попыток продолжить рост. Наличный евро в четверг утром продавали по 31,35-31,37 гривен, а к вечеру ценник подняли до 31,50-31,53 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,53-31,55 гривен. Дальше все будет зависеть от поведения евро на FOREX и ситуации на украинском валютном рынке. Есть основания полагать, что евро продолжит дорожать вслед за долларом.

Российский рубль в четверг возобновил падение к американскому доллару и опустился с 73,80 до 74,45 рублей за доллар. Состоянием на 8 утра пятницы он торгуется в узком диапазоне 74,13-74,16 рублей за доллар. Наличный рубль вчера подорожал на 2 копейки: с 3,60-3,62 утром до 3,62-3,64 гривны за 10 рублей вечером. Сегодня его будут продавать по 3,62-3,65 гривен за 10 рублей.