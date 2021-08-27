Безработица в Украине: как карантин повлиял на рынок труда

Общенациональный карантин в Украине продолжается с марта 2020 года. За полтора года локдаун оказал большое влияние на сферу занятости населения ‒ количество безработных выросло, сообщает Слово и дело.

В марте 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине составило 37,3 тыс. человек. Однако уже в апреле этот показатель увеличился до 149,2 тыс. зарегистрированных в течение месяца.

Далее несколько месяцев 2020 года показатель уменьшался. В августе было зарегистрировано 47,7 тыс. безработных, но уже через месяц ‒ на 10 тысяч больше.

В течение ноября 2020 года в Украине действовал карантин выходного дня. Тогда за месяц зарегистрировали 77,7 тыс. безработных, а уже в декабре – 109,1 тыс.

Первые недели 2021 года начались с усиленного карантина. За январь количество зарегистрированных безработных составило 81,7 тыс., а в июне 2021 показатель уменьшился до 50,8 тыс. в месяц.

В марте 2020-го трудоустроилось 74,7 тыс. человек. Через 5 месяцев показатель сократился до 40,1 тыс. в месяц, однако в сентябре прошлого года количество тех, кто нашел работу, составило 61,9 тыс.

В течение декабря 2020 года трудоустроилось 25,3 тысячи человек. К апрелю 2021-го этот показатель вырос ‒ до 72,4 тыс. Однако в течение мая-июня трудоустраивалось по 40 тысяч человек.