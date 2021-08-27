Подтверждены катастрофические последствия изменения климата

Международная группа климатологов нашла новые подтверждения тому, что антропогенные выбросы углекислого газа значительно повлияют на климат Земли в будущем, сообщает Лента.ру.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав изменчивость Эль-Ниньо или Южной осцилляции (ENSO) — колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает значительное влияние на климат всей планеты. Результаты опубликованы в журнале Nature Reviews Earth & Environment и Nature Climate Change.

Благодаря моделированию климата будущего в сценарии усиливающихся выбросов парниковых газов ученые пришли к выводу, что изменчивость ENSO может увеличиваться по мере потепления климата. Однако все еще существует неопределенность по поводу судьбы Южной осцилляции, поскольку ENSO характеризуется естественной изменчивостью, маскирующей эффект от глобального потепления. Отчасти причиной этого является неполное понимание процессов, составляющих Южную Осцилляцию, и ограниченный набор данных наблюдений за Эль-Ниньо.

В условиях антропогенного потепления большинство климатических моделей прогнозируют более быстрое фоновое потепление в восточной экваториальной части Тихого океана по сравнению с западными. Ученые обнаружили, что наблюдаемая картина, хоть и не вполне соответствует теории, находится в пределах предсказаний, касающихся градиентов температуры поверхности моря, и подвержена влиянию внутренней изменчивости Эль-Ниньо.

Глобальное потепление усилит изменчивость как температуры поверхности моря, так и количество экстремальных осадков, связанных с Эль-Ниньо. Однако, как считают ученые, изменчивость температуры проявит себя позже, чем изменчивость осадков. Кроме того, изменчивость ENSO в будущем зависит от изменчивости в прошлом, поэтому точные прогнозы относительно Эль-Ниньо являются сложной задачей.

Согласно другому исследованию, четырехкратное увеличение содержания углекислого газа в атмосфере приведет к значительному ослаблению смоделированной изменчивости температуры морской поверхности ENSO в будущем. Такое противоречие между результатами двух исследований указывает на необходимость уточнения моделей. Но независимо от того, как будет изменяться Южная осцилляция, количество осадков и засухи через некоторое время станут более катастрофическими из-за того, что климат будет более теплым и гидрологические циклы усилятся.