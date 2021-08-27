Глава Apple получил 5 миллионов акций компании

Гендиректор Apple Тим Кук получил в четверг более 5 млн акций Apple, продав часть акций на сумму более 750 млн долл., ссылаются иностранные СМИ на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что это последний бонус, который Кук смог получить за успешные показатели корпорации в акциях. Кук возглавил Apple в 2011 году.

При этом, Кук получил наибольшее количество акций, на которые он имел право по договору 2011 года - его бонус в акциях был привязан к стоимости акций по сравнению с другими компаниями в S&P 500.

Apple входила в топ-3 компаний S&P 500 с общей доходностью для акционеров 191,83% за последние три года.

Компания занимала тринадцатое место из 442 компаний, говорится в опубликованных SEC документах. С тех пор, как Кук стал генеральным директором в 2011 году, акции Apple выросли на более чем 1200%.

В прошлом году он получил новый компенсационный пакет, который действует до 2026 года. Большая часть вознаграждения Кука выплачивается в виде ограниченных паев акций.

На этой неделе Кук пожертвовал акции Apple на сумму почти 10 млн долл. неназванной благотворительной организации, говорится в заявлении SEC.