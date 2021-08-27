В Крыму кандидат в депутаты Госдумы сбежал с теледебатов
В оккупированном РФ Крыму член партии Справедливая Россия — За правду Олег Северненко, пытающийся попасть в Госдуму, сбежал с теледебатов.
Видео с опозорившимся в прямом эфире политиком было обнародовано в соцсетях.
Выступление Северненко длилось около 15 секунд, за которые он успел сказать, что "
Россия на сегодняшний день является богатейшей страной со своими природными ресурсами", которые
"как бы используются, продаются… продаются…", после чего прервался и заявил, что не может продолжать.
"Прошу прощения… Можно я… Я, честно, переволновался, не смогу… Можно остановить эфир?" — прошептал он, а потом просто покинул студию, несмотря на уговоры ведущей.