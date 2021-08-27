В Крыму кандидат в депутаты Госдумы сбежал с теледебатов

В оккупированном РФ Крыму член партии Справедливая Россия — За правду Олег Северненко, пытающийся попасть в Госдуму, сбежал с теледебатов.

Видео с опозорившимся в прямом эфире политиком было обнародовано в соцсетях.

Выступление Северненко длилось около 15 секунд, за которые он успел сказать, что " Россия на сегодняшний день является богатейшей страной со своими природными ресурсами", которые "как бы используются, продаются… продаются…", после чего прервался и заявил, что не может продолжать.