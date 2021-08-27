В Крыму кандидат в депутаты Госдумы сбежал с теледебатов

В оккупированном РФ Крыму член партии Справедливая Россия — За правду Олег Северненко, пытающийся попасть в Госдуму, сбежал с теледебатов.

Видео с опозорившимся в прямом эфире политиком было обнародовано в соцсетях.

Выступление Северненко длилось около 15 секунд, за которые он успел сказать, что "Россия на сегодняшний день является богатейшей страной со своими природными ресурсами", которые "как бы используются, продаются… продаются…", после чего прервался и заявил, что не может продолжать.

"Прошу прощения… Можно я… Я, честно, переволновался, не смогу… Можно остановить эфир?" — прошептал он, а потом просто покинул студию, несмотря на уговоры ведущей.
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