Чубаров предупредил, что РФ не простит странам участие в "Крымской платформе"

Российская Федерация не станет создавать существенных проблем для стран-участниц Крымской платформы, но будет использовать каждую возможность для мести, сообщает Новое время.

В этом убежден председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Сейчас Россия не в том состоянии, чтобы открыто и массово создавать существенные проблемы для стран-участниц Крымской платформы. Но мы знаем, что в традициях этого режима — самые недостойные методы. Они будут мстить, это правда. При первых возможностях они будут напоминать странам-участникам, что они их не послушались. Для этого надо отслеживать такие моменты и переводить их в соответствующие коллективные действия международного сообщества. Нельзя никоим образом допускать редкие случаи эффективной мести со стороны России" , — отметил Чубаров.

Также председатель Меджлиса добавил, что РФ влияла на страны, которые должны были стать участниками обсуждения крымского вопроса, и пыталась их шантажировать.

"Есть несколько случаев, когда страны воздержались от участия [в Крымской платформе]. Мы знаем эти страны и понимаем, что у них есть свои региональные проблемы, решение или, наоборот, обострение которых зависит от России. Россия там может влиять, и поэтому эти страны воздержались.