АМКУ оштрафовал две компании почти на 1 млн гривен

АМКУ оштрафовал две компании почти на 1 млн гривен
Фото: amсu.gov.ua

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал компании "Киливент" и "БЦ Сервис" причастными к нарушению конкурентного законодательства во время участия в электронных торгах на "СЕТАМ".

Регулятор наложил на предприятия штрафы общей суммой 917 млн грн.﻿ Соответствующее решение было принято на заседании комитета 26 августа, сообщает пресс-центр АМКУ.

Речь идет об аукционе, который в 2018 году объявил государственный Укргазбанк. На торги были выставлены две квартиры общей площадью 5 282 кв. м. в Печерском районе Киева. Стартовая цена этого лота составляла 54,4 млн грн.

"По результатам рассмотрения выявленных комитетом фактов установлено, что указанные субъекты хозяйствования согласовали между собой условия участия в торгах по лоту №296220, а затем устранили конкуренцию между собой", – уточняют в АМКУ.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics