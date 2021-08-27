АМКУ оштрафовал две компании почти на 1 млн гривен

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал компании "Киливент" и "БЦ Сервис" причастными к нарушению конкурентного законодательства во время участия в электронных торгах на "СЕТАМ".

Регулятор наложил на предприятия штрафы общей суммой 917 млн грн.﻿ Соответствующее решение было принято на заседании комитета 26 августа, сообщает пресс-центр АМКУ.

Речь идет об аукционе, который в 2018 году объявил государственный Укргазбанк. На торги были выставлены две квартиры общей площадью 5 282 кв. м. в Печерском районе Киева. Стартовая цена этого лота составляла 54,4 млн грн.