Зеленский подписал закон о реструктуризации долгов перед Нафтогазом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа". Рада приняла закон 14 июля 2021 года, сообщает РБК-Украина.

Законопроект 3508-д опубликован на сайте парламента.

Закон предусматривает:

процесс реструктуризации задолженности предприятий теплоснабжения за природный газ перед НАК "Нафтогаз Украины";

возможность погашения за счет государственного бюджета задолженности по разнице в тарифах перед предприятиями ТКЭ (теплокоммунэнерго) и ВКХ (водопроводно-канализационного хозяйства);

включение в состав задолженности, подлежащей реструктуризации, задолженности предприятий, в отношении которой приняты судебные решения или заключены мировые соглашения.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии. С июня 2021 года и в течение 13 месяцев цена составит 7,42 грн за один кубометр (с НДС, без тарифа на услуги транспортировки).

Автор: Александр Белоус