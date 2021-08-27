В Мексике создали многоразовую наномаску, которая уничтожает коронавирус

Исследователи Национального автономного университета Мексики (UNAM) создали маску из нанослоев серебра и меди, которая нейтрализует коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.

Свое изобретение университет назвал SakCu, где Sak - значит серебро, а Cu - химический символ меди.

В UNAM заявили, что при высокой вирусной концентрации коронавирус исчезал с маски более чем на 80% примерно за 8 часов.

Если вирусная нагрузка была низкой, то в течение двух часов вирусная РНК вовсе не прослеживалась.

По словам ученых, при контакте с нанослоем серебра и меди мембрана SARS-CoV-2 разрывается, и его РНК повреждается.

Таким образом, даже если утилизировать такую ​​маску ненадлежащим образом, то она не будет иметь на себе частиц инфекции, в отличие от обычных масок для лица.

В UNAM подчеркнули, что SakCu является многоразовой, ее можно стирать до 10 раз, и она не утратит своих свойств.