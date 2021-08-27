Межбанк: Нацбанк отреагировал на рост доллара

Неутихающий спрос на безналичный доллар на межбанковском валютном рынке﻿ в пятницу вынудил Национальный банк вмешаться и выйти с интервенцией на продажу доллара по цене 26,94 гривен.

Это произошло после того, как ценник на покупку взлетел до 26,937 гривен, а на продажу достиг 26,95 гривен. Выход регулятора, который более двух месяцев только скупал валюту, с продажей немного охладил пыл спекулянтов и вынудил экспортеров ставить ордера ниже уровня, обозначенного Нацбанком.

Ажиотаж сегодня наблюдается и на наличном валютном рынке. Наличного «американца» в оптовых обменниках Киева утром начали продавать по 27 гривен ровно, к обеду ценник подняли до 27,02-27,05 гривен. Операторы валютного рынка из разных городов сообщают о росте спроса на наличную валюту.

Евро на FOREX в пятницу торгуется в нешироком диапазоне 1,1740-1,1769 доллара. Рынки с нетерпением ожидают выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул, намеченного на 17:00 по киевскому времени. Месседжи, озвученные Пауэллом, могут оказать серьезное влияние на ситуацию на мировых рынках: предполагается, что уже сегодня он может сообщить о скором начале свертывания программы стимулирования американской экономики. Наличный евро сегодня опять вырос вслед за долларом: утром киевские обменники продавали его по 31,55-31,60 гривен, а к обеду – уже по 31,65-31,67 гривен.

Российский рубль с 74,30 вырос до 73,90 рублей за доллар, а затем опять возобновил снижение. Приближение очередного урагана к побережью США и последовавший вслед за этим рост мировых цен на нефть сегодня поддерживают российскую валюту. В Киеве наличный рубль сегодня продают по 3,62-3,64 гривны за 10 рублей.