В Нацсовете объяснили, почему решили лишить "Наш" лицензии

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания инициировал иск об аннулировании лицензии телеканала "Наш" из-за систематической "скабеевщины", сообщает Укринформ.

Об этом заявила глава регулятора Ольга Герасимьюк.

"Мы это сделали не из-за передачи с участием Петра Симоненко, как пишут. [...] Это была последняя капля.

Мы назначили санкцию за программу, в которой принимал участие Симоненко и где распространял язык вражды, оскорблял Украины, граждан, Революцию достоинства, утверждал, что война, которая унесла много жизней, это действительно гражданский конфликт, в котором виновата Украины, - словом, весь набор, который он постоянно распространяет" , - заявила Герасимьюк.

Она добавила, что регулятор неоднократно назначала проверки и применяли санкции в отношении других телеканалов, и "суды неизменно подтверждали нашу правоту".

По ее мнению, ведущие должны балансировать мнению гостя уточняющий вопрос, просить гостя подробнее объяснить свое мнение, а не "подпевать" гостю.

"Ведущий, не могу вспомнить его фамилию, хотя он однозначно считает себя звездой (читала какой-то его пост), говорит: мол, если бы сейчас могли построить двадцать таких Днепрогэс, которые построила когда Коммунистическая партия, то мы бы поняли, почему происходит декоммунизация" , - сказала Ольга Герасимьюк.