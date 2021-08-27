В Киеве эвакуировали Печерский райсуд
В Киеве проверяют информацию о заминировании Печерского районного суда. Сейчас здание эвакуировали. Об этом заявила пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева, сообщает РБК-Украина.
"Из здания работниками судебной охраны эвакуированы 120 человек", - рассказала она.
На месте происшествия уже работают правоохранители и взрывотехники. Специалисты проверяют здание на наличие взрывных устройств.
Напомним, в четверг, 26 августа, поступило сообщение о минировании здания Киевского апелляционного суда.
Дмитрий Левицкий