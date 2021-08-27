В Киеве эвакуировали Печерский райсуд

В Киеве проверяют информацию о заминировании Печерского районного суда. Сейчас здание эвакуировали.﻿ Об этом заявила пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева, сообщает РБК-Украина.

"Из здания работниками судебной охраны эвакуированы 120 человек" , - рассказала она.

На месте происшествия уже работают правоохранители и взрывотехники. Специалисты проверяют здание на наличие взрывных устройств.

Напомним, в четверг, 26 августа, поступило сообщение о минировании здания Киевского апелляционного суда.

Дмитрий Левицкий