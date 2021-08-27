"Газпрому", возможно, придется продать "Северный поток 2"

В ЕС считают, что оператору "Северного потока 2", возможно, придется продать объект. Это будет нужно, чтобы привести его в соответствие с нормами газовой директивы ЕС, сообщает РБК-Украина.

Поражение Nord Stream 2 AG (дочерняя компания "Газпрома") в Высшем земельном суде Дюссельдорфа, если его не удастся оспорить, фактически означает, что российская компания сможет использовать лишь половину мощности газопровода.

"От продажи газопровода никуда не деться" , - указывается в статье газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Европейские правила требуют, чтобы добывающая компания и оператор инфраструктуры были разделены. В противном случае 50 процентов мощностей должно быть зарезервировано под независимого поставщика.

Однако в России "Газпром" обладает монопольным правом на экспорт газа по трубопроводу, так что ни одна компания не сможет заполнить вторую половину трубы.

Автор: Анастасия Рокитна